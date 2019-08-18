После информации о том, что гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвера, подозреваемый в создании международного наркосиндиката, экстрадирован в Израиль, силовики показали фотографии его передачи иностранным властям и поделились подробностями процесса.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.\r\n"Гражданин США Амос Дов Сильвера, задержанный после побега из аэропорта Борисполь, в ночь на 18 августа успешно экстрадирован из Украины в Государство Израиль", - сказано в сообщении.\r\n\r\nСогласно ему, иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа".\r\nНа данный момент Сельвера выдан компетентным органам Израиля.\r\nЭкстрадиция Сильвера. Фото: прокуратура Киева\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту Борисполь непосредственно перед экстрадицией. В ночь на 17 он был повторно задержан в одной из областей Украины.\r\nТакже появилось видео побега Сельвера от СБУ.