Сбежать не удалось: В прокуратуре рассказали подробности экстрадиции наркобарона Сильвера

После информации о том, что гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвера, подозреваемый в создании международного наркосиндиката, экстрадирован в Израиль, силовики показали фотографии его передачи иностранным властям и поделились подробностями процесса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

"Гражданин США Амос Дов Сильвера, задержанный после побега из аэропорта Борисполь, в ночь на 18 августа успешно экстрадирован из Украины в Государство Израиль", - сказано в сообщении.

Согласно ему, иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа".

На данный момент Сельвера выдан компетентным органам Израиля.

Экстрадиция Сильвера. Фото: прокуратура Киева/Facebook

Как сообщали Українські Новини, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту Борисполь непосредственно перед экстрадицией. В ночь на 17 он был повторно задержан в одной из областей Украины.

Также появилось видео побега Сельвера от СБУ.