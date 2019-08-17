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17 августа 2019, суббота, 13:54 73
Происшествия 2019-08-17T14:00:01+03:00
Українські Новини
Владелец отеля "Токио стар" в Одессе заявил о готовности нести ответственность за трагедию

Владелец отеля "Токио стар" в Одессе заявил о готовности нести ответственность за трагедию

Владелец здания, в котором расположен отель "Токио Стар", бизнесмен Вадим Черный прокомментировал пожар в гостинице в ночь на 17 августа, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал Черный.

Как сообщали Українські Новини, на момент пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе находились 200 человек, при этом тушение пожара было затруднено быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон. представитель ГосЧС не был допущен к проверке отеля, которая была запланирована на июль текущего года.

Тем временем Президент Владимир Зеленский обещает взять под свой личный контроль расследование обстоятельств пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе.

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля", - написал Владимир Зеленский.

 

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