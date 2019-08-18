Прокуратура затримала власника готелю "Токіо Стар", де живцем згоріли люди

Прокуратура затримала власника одеської готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, де напередодні сталася пожежа з безліччю загиблих і постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Одеської області на сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини, в рамках досудового розслідування слідчі ГУНП в області затримали в порядку ст. 208 КПК України фактичного власника готелю “Токіо Стар” В. Чорного", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, зараз прокуратура готує зазначеній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки у готелі, що спричинило загибель дев'яти осіб (ч. 2 ст. 270 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, власник готелю "Токіо стар" в Одесі заявив про готовність нести відповідальність за трагедію.

У ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб, ще 10 постраждали.

Тим часом Зеленський обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.