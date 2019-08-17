Суд исправил ошибки в решении об аресте Грымчака: в субботу его переведут в СИЗО

Суд в Чернигове, который ошибся в отчестве подозреваемого, исправил ошибки в отчестве и номере уголовного производства в решении об аресте заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Такое решение принял суд на заседании в субботу, передают Українськi Новини.

Суд постановил указать плавильное отчество подозреваемого (исправить с "Михайлович" на "Николаевич"), а также исправил номер дела, фамилию и инициалы адвоката Грымчака Татьяны Матяш.



В субботу Грымчака переведут в СИЗО.



Адвокат задержанного заявила о намерении подавать апелляцию на решение суда, а также жаловаться в Высшую квалификационную комиссию судей и Государственное бюро расследований.



Как сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.



Кроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.



Ранее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен.

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.