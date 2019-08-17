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17 августа 2019, суббота, 14:21 41
Судебная власть 2019-08-17T14:22:51+03:00
Українські Новини
Суд исправил ошибки в решении об аресте Грымчака: в субботу его переведут в СИЗО

Суд исправил ошибки в решении об аресте Грымчака: в субботу его переведут в СИЗО

Юрий Грымчак. Фото:
Юрий Грымчак. Фото: "Радио Свобода"

Суд в Чернигове, который ошибся в отчестве подозреваемого, исправил ошибки в отчестве и номере уголовного производства в решении об аресте заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Такое решение принял суд на заседании в субботу, передают Українськi Новини.
Суд постановил указать плавильное отчество подозреваемого (исправить с "Михайлович" на "Николаевич"), а также исправил номер дела, фамилию и инициалы адвоката Грымчака Татьяны Матяш.

В субботу Грымчака переведут в СИЗО.

Адвокат задержанного заявила о намерении подавать апелляцию на решение суда, а также жаловаться в Высшую квалификационную комиссию судей и Государственное бюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Кроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Ранее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен. 

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве

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