За тиждень долар і євро різко впали в обмінниках: за скільки продають валюту

З 9 по 16 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 5,82 коп. до 25,4018 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,98 коп. до 25,0680 UAH\/USD у той час, як гривня обвалилася на вихідні.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 22,85 коп. до 27,8190 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 22,33 коп. до 28,3508 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nДолар США\r\n\r\n\r\nЄвро\r\n\r\n\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній курс на 16 серпня\r\n\r\n\r\n25,0680\r\n\r\n\r\n25,4018\r\n\r\n\r\n27,8190\r\n\r\n\r\n28,3508\r\n\r\n\r\n3,4600\r\n\r\n\r\n4,0100\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПорівняно з 9 серпня\r\n\r\n\r\n-0,0398\r\n\r\n\r\n-0,0582\r\n\r\n\r\n-0,2285\r\n\r\n\r\n-0,2233\r\n\r\n\r\n-0,0600\r\n\r\n\r\n-0,0400\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВикористані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними валюта в обмінниках подешевшала. Крім того, на Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.\r\nТим часом комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.