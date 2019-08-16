За тиждень долар і євро різко впали в обмінниках: за скільки продають валюту

З 9 по 16 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 5,82 коп. до 25,4018 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,98 коп. до 25,0680 UAH/USD у той час, як гривня обвалилася на вихідні.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 22,85 коп. до 27,8190 UAH/EUR, курс продажу знизився на 22,33 коп. до 28,3508 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 16 серпня 25,0680 25,4018 27,8190 28,3508 3,4600 4,0100 Порівняно з 9 серпня -0,0398 -0,0582 -0,2285 -0,2233 -0,0600 -0,0400

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними валюта в обмінниках подешевшала. Крім того, на Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.

Тим часом комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.