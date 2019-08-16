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16 серпня 2019, пʼятниця, 22:00 12
Фінанси 2019-08-16T22:45:01+03:00
Українські Новини
За тиждень долар і євро різко впали в обмінниках: за скільки продають валюту

За тиждень долар і євро різко впали в обмінниках: за скільки продають валюту

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

З 9 по 16 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 5,82 коп. до 25,4018 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,98 коп. до 25,0680 UAH/USD у той час, як гривня обвалилася на вихідні.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 22,85 коп. до 27,8190 UAH/EUR, курс продажу знизився на 22,33 коп. до 28,3508 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Середній курс на 16 серпня

25,0680

25,4018

27,8190

28,3508

3,4600

4,0100

Порівняно з 9 серпня

-0,0398

-0,0582

-0,2285

-0,2233

-0,0600

-0,0400

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними валюта в обмінниках подешевшала. Крім того, на Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.

Тим часом комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

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