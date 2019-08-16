Пингвины-нардепы и шаурма: Зеленский выбрал картины для Офиса Президента

Коридоры в здании Офиса президента Украины теперь будут украшать картины современных художников. Об этом сообщила замдиректора Музея истории Киева Татьяна Костенко изданию "Вечерний Киев".\r\nПо словам Костенко, Зеленский лично выбирал картины из коллекции музея. Выбор главы государства остановился на работах Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова. Костенко опубликовала фото картин. На них изображены пингвины-нардепы, ларек с шаурмой на фоне высотки и другие работы. Как сообщали Українські Новини охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.Также Зеленский хочет переехать работать в бывший музей Ленина. Кроме того, у Зеленского объяснили, что именно их не устраивает на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.Архитектор проекта нового Офиса Президента рассказал, что Офис будут отапливать растопленным льдом. Зеленский в день города Киева написал в соцсетях, что Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро.