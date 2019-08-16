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16 августа 2019, пятница, 17:11 198
Судебная власть 2019-08-16T17:14:39+03:00
Українські Новини
Гладковский не задекларировал 1,3 млн гривен и авто сына, - НАПК

Гладковский не задекларировал 1,3 млн гривен и авто сына, - НАПК

Олег Гладковский. Фото:
Олег Гладковский. Фото: "112.ua"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским, который отдыхает в Испании, 1,3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

По данным НАПК, Главдковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".

Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Выводы НАПК переданы в НАБУ для принятия решения.

Как сообщали Українськi Новини, Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения.

Ранее расследование журналиста Дениса Бигуса установило, что "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ. Также Луценко заявил, что контрабандные запчасти из РФ поставлялись на "Кузню" и были успешно установлены на БТРы.

ГБР начало расследовать коррупцию в "Укроборонпроме".

Больше новостей о: электронные декларации Олег Гладковский нарушения в декларации Игорь Гладковский Коррупция в "Укроборонпроме"

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