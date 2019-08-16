Гладковский не задекларировал 1,3 млн гривен и авто сына, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским, который отдыхает в Испании, 1,3 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.\r\nПо данным НАПК, Главдковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".\r\nТакже в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.\r\nВыводы НАПК переданы в НАБУ для принятия решения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения.\r\nРанее расследование журналиста Дениса Бигуса установило, что "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ. Также Луценко заявил, что контрабандные запчасти из РФ поставлялись на "Кузню" и были успешно установлены на БТРы.\r\nГБР начало расследовать коррупцию в "Укроборонпроме".