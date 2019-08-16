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16 августа 2019, пятница, 12:45 100
Экономика 2019-08-16T12:45:16+03:00
Українські Новини
Перед выходными официальный курс гривны взлетел

Перед выходными официальный курс гривны взлетел

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 августа, на 23,44 коп. до 25,1348 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16-18 августа, на 12,82 коп. до 25,3692 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельникаа комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

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