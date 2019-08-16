Перед выходными официальный курс гривны взлетел

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 августа, на 23,44 коп. до 25,1348 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16-18 августа, на 12,82 коп. до 25,3692 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.