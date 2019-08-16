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16 серпня 2019, пʼятниця, 12:45 17
Економіка 2019-08-16T12:55:24+03:00
Українські Новини
Перед вихідними офіційний курс гривні злетів

Перед вихідними офіційний курс гривні злетів

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 серпня, на 23,44 коп. до 25,1348 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюване їм на 16-18 серпня, на 12,82 коп. до 25,3692 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня обвалилася на вихідні: офіційний курс валют до понеділка, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

Крім того, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.

Тим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

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