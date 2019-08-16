На выходные ко Дню независимости назначили четыре дополнительных поезда

На выходные ко Дню независимости Украины "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

В частности, дополнительный поезд № 755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.

Дополнительный поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда № 237 Киев-Днепр и № 779/780 Сумы - Винница будут курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

Укрзализныця отмечает, что продолжает анализировать пассажиропотоки и в случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будет назначать дополнительные поезда в наиболее востребованных направлениях.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины Независимости Украины.

Кроме итого,организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с Офисом Президента о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины, который ранее они не смогли согласовать.