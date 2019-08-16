Курс рубля впав у київських обмінниках

У п'ятницю, 16 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 15 серпня, впав на 2 копійки і становить 3,48 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 1 копійки і становить 4,04 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 16 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,48\r\n4,04\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,82\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними валюта в обмінниках подешевшав.\r\nТакож Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.\r\nТим часом гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.