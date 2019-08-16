Курс рубля впав у київських обмінниках

У п'ятницю, 16 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 15 серпня, впав на 2 копійки і становить 3,48 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 1 копійки і становить 4,04 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 16 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,48 4,04 Максимальний 3,82 5,00 Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними валюта в обмінниках подешевшав.

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