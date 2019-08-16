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16 серпня 2019, пʼятниця, 11:00 13
Фінанси 2019-08-16T12:45:01+03:00
Українські Новини
Курс рубля впав у київських обмінниках

Курс рубля впав у київських обмінниках

У п'ятницю, 16 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 15 серпня, впав на 2 копійки і становить 3,48 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 1 копійки і становить 4,04 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 16 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,48 4,04
Максимальний 3,82 5,00
Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними валюта в обмінниках подешевшав.

Також Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.

Тим часом гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

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