НАБУ сообщило о подозрении Грымчаку и его помощнику

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении замминистру временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику, которых ранее задержали.

Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"15 августа 2019 сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощнику", - сказано в нем.

Подозрения вручены по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели 1,1 млн долларов, их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды.

Как сообщали Українськi Новини, в МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Кроме того, адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

В свою очередь жена Грымчака высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию