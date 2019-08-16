НАБУ сообщило о подозрении Грымчаку и его помощнику

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении замминистру временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику, которых ранее задержали.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"15 августа 2019 сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощнику", - сказано в нем.\r\nПодозрения вручены по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.\r\nПо данным следствия, эти лица путем обмана завладели 1,1 млн долларов, их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.\r\nКроме того, адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.\r\nВ свою очередь жена Грымчака высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию