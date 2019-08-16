подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 08:07 32
Судебная власть 2019-08-16T08:17:10+03:00
Українські Новини
НАБУ сообщило о подозрении Грымчаку и его помощнику

НАБУ сообщило о подозрении Грымчаку и его помощнику

Юрий Грымчак. Скриншот видео zik.ua
Юрий Грымчак. Скриншот видео zik.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении замминистру временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику, которых ранее задержали.

Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"15 августа 2019 сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощнику", - сказано в нем.

Подозрения вручены по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели 1,1 млн долларов, их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды.

Как сообщали Українськi Новини, в МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Кроме того,  адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

В свою очередь жена Грымчака высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию

Больше новостей о: НАБУ подозрение Юрий Грымчак Задержание Грымчака

Архив
Новости
Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, - СМИ 08:53
Субсидии будут оформлять по-новому: что изменится в новом отопительном сезоне 08:52
СБУ задержала водителей автобуса за незаконные перевозки пассажиров в "ЛНР" 08:31
Боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие 08:15
НАБУ сообщило о подозрении Грымчаку и его помощнику 08:07
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад 06:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok