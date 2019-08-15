Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, - жена Грымчака жалуется на задержание мужа

Юлия Грымчак, жена задержанного накануне за взятку замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию, сообщает "Главред" со ссылкой на ее заявление в эфире телеканала "Наш.Макси-ТВ".

"У нас на сегодняшний день исключительно есть только трехкомнатная квартира. У нас даже машины нет. Какие деньги могут быть изъяты у нас, я вообще не понимаю", – заявила Грымчак.

По словам супруги задержанного, ее финансовое положение позволит обеспечить семью лишь до конца месяца, а затем они останутся без денег.

"А дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей. Я нахожусь на двух магистратурах, учусь на дневном и заочном", – сказала жена замминистра.

Юлия настаивает, что ее муж "кормит всю семью, в том числе троих детей и двух мам, одной из которых 14 августа удалили опухоль".

"Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, или я не знаю что. Коррупционера нашли! Я в шоке была", – посетовала Грымчак.

Как сообщали Українські Новини, адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

Также жена Грымчака заявила, что ее муж был вооружен пистолетом во время задержания.