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15 августа 2019, четверг, 20:39 388
Политика 2019-08-15T20:40:14+03:00
Українські Новини
Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, - жена Грымчака жалуется на задержание мужа

Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, - жена Грымчака жалуется на задержание мужа

Юлия Грымчак. Фото: Facebook/ Юлия Грымчак
Юлия Грымчак. Фото: Facebook/ Юлия Грымчак

Юлия Грымчак, жена задержанного накануне за взятку замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию, сообщает "Главред" со ссылкой на ее заявление в эфире телеканала "Наш.Макси-ТВ".

"У нас на сегодняшний день исключительно есть только трехкомнатная квартира. У нас даже машины нет. Какие деньги могут быть изъяты у нас, я вообще не понимаю", – заявила Грымчак.

По словам супруги задержанного, ее финансовое положение позволит обеспечить семью лишь до конца месяца, а затем они останутся без денег.

"А дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей. Я нахожусь на двух магистратурах, учусь на дневном и заочном", – сказала жена замминистра.

Юлия настаивает, что ее муж "кормит всю семью, в том числе троих детей и двух мам, одной из которых 14 августа удалили опухоль".

"Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, или я не знаю что. Коррупционера нашли! Я в шоке была", – посетовала Грымчак.

Как сообщали Українські Новини, адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

Также жена Грымчака заявила, что ее муж был вооружен пистолетом во время задержания.

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