НАБУ повідомило про підозру Гримчаку і його помічнику

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру заступнику тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його помічникові, яких раніше затримали.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"15 серпня 2019 повідомлено про підозру затриманим напередодні заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, а також його помічнику", - сказано в ньому.

Підозри вручені за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

За даними слідства, ці особи шляхом обману заволоділи 1,1 млн доларів, їх викрили і затримали одразу після отримання частини неправомірної вигоди.

Як повідомляли Українські Новини, у МінВОТ заявили, що затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.

Крім того, адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.

У свою чергу дружина Гримчака висловила невдоволення у зв'язку з тим, що після арешту її чоловіка сім'я залишиться без коштів до існування