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16 серпня 2019, пʼятниця, 08:07 12
Судова влада 2019-08-16T08:25:06+03:00
Українські Новини
НАБУ повідомило про підозру Гримчаку і його помічнику

НАБУ повідомило про підозру Гримчаку і його помічнику

Юрій Гримчак. Скріншот відео zik.ua
Юрій Гримчак. Скріншот відео zik.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру заступнику тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його помічникові, яких раніше затримали.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"15 серпня 2019 повідомлено про підозру затриманим напередодні заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, а також його помічнику", - сказано в ньому.

Підозри вручені за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

За даними слідства, ці особи шляхом обману заволоділи 1,1 млн доларів, їх викрили і затримали одразу після отримання частини неправомірної вигоди.

Як повідомляли Українські Новини, у МінВОТ заявили, що затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.

Крім того, адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.

У свою чергу дружина Гримчака висловила невдоволення у зв'язку з тим, що після арешту її чоловіка сім'я залишиться без коштів до існування

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