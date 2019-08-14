Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже

В Одессе на самом большом естественном пляже, в Лузановке, зафиксировали потемнение воды. Об этом сообщает Думская, опубликовав фото сегодня, 14 августа.

Так, сообщается, что вода приобрела черно-зеленый цвет и дурно пахнет.

По данным издания, на данном пляже гниют водоросли.

Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская

Однако, отмечается, что отдыхающие не боятся странных изменений цвета воды. На пляже находится много людей, в частности и в воде.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на всех пляжах Киева вывешен желтый флаг, Минздрав не рекомендует купаться на 5 пляжах Одессы из-за воды, которая не соответствуюет гигиеническим требованиям.

Ранее Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области рекомендовала воздержаться от купаний в море в связи с аномальным развитием водорослей.

Также возле Одессы на берег Черного моря выбросило десятки крабов-водолюбов.

Также в воскресенье, 14 июля, между центральным пляжем Одессы и пансионатом сошел оползень со склона прямо на побережья