ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов Рады девятого созыва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 57 депутатов Верховной Рады.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, ЦИК зарегистрировал 32 депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 25 депутатов, избранных в одномандатном избирательном округе.\r\nТаким образом, по состоянию на 14 августа зарегистрированы уже 82 депутата.\r\nВ частности, на заседании ЦИКа в среду зарегистрированы 6 депутатов от партии "Слуга народа", 5 - от "Оппозиционной платформы - За життя", 17 - от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (в том силе и лидера партии Юлия Тимошенко) и 4 от партии "Европейская солидарность" (в том числе и экс-спикера Рады Андрей Парубий).\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал первых 25 депутатов Рады: список.\r\nРанее "Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва.\r\nТакже стало известно, что "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.