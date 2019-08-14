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14 августа 2019, среда, 18:37 18
Верховная Рада и партии 2019-08-14T18:37:15+03:00
Українські Новини
ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов Рады девятого созыва

ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов Рады девятого созыва

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 57 депутатов Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, ЦИК зарегистрировал 32 депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 25 депутатов, избранных в одномандатном избирательном округе.

Таким образом, по состоянию на 14 августа зарегистрированы уже 82 депутата.

В частности, на заседании ЦИКа в среду зарегистрированы 6 депутатов от партии "Слуга народа", 5 - от "Оппозиционной платформы - За життя", 17 - от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (в том силе и лидера партии Юлия Тимошенко) и 4 от партии "Европейская солидарность" (в том числе и экс-спикера Рады Андрей Парубий).

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал первых 25 депутатов Рады: список.

Ранее "Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва.

Также стало известно, что "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

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