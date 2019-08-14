ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов Рады девятого созыва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 57 депутатов Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, ЦИК зарегистрировал 32 депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 25 депутатов, избранных в одномандатном избирательном округе.

Таким образом, по состоянию на 14 августа зарегистрированы уже 82 депутата.

В частности, на заседании ЦИКа в среду зарегистрированы 6 депутатов от партии "Слуга народа", 5 - от "Оппозиционной платформы - За життя", 17 - от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (в том силе и лидера партии Юлия Тимошенко) и 4 от партии "Европейская солидарность" (в том числе и экс-спикера Рады Андрей Парубий).

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал первых 25 депутатов Рады: список.

Ранее "Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва.

Также стало известно, что "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.