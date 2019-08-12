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12 августа 2019, понедельник, 17:02 152
Выборы 2019-08-12T17:07:10+03:00
Українські Новини
ЦИК зарегистрировал первых 25 депутатов Рады: список

ЦИК зарегистрировал первых 25 депутатов Рады: список

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первых 25 депутатов Верховной Рады девятого созыва, первое заседание которой пройдет 29 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, ЦИК зарегистрировал 5 депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 20 депутатов, избранных в одномандатном избирательном округе.

Среди них от партии "Слуга народа" Устенко Алексей, включенный в избирательный список под №86, от партии "Оппозиционная Платформа - За життя" Юлий Иоффе под №12 и Ренат Кузьмин под №35, от партии "Европейская солидарность" Руслан Князевич №21 и Максим Саврасов №22.

Также в одномандатных избирательных округах были зарегистрированы Билозир Лариса (Винницкая область, округ №15, самовыдвижение), Шпенов Дмитрий (Днепропетровская область, оруг №37, самовыдвижение), Ковалев Александр (Донецкая область, округ №51, самовыдвижение), Арешонков Владимир (Житомирская область, округ №64, самовыдвижение), Иванчук Андрей (Ивано-Франковская область, округ №88, самовыдвижение), Довгого Олеся (Кировоградская область, округ №102, самовыдвижение), Сухова Александра (Луганская область, округ №107, баллотируется от политсилы "Наш край"), Кулинич Олег (Полтавская область, округ №147, самовыдвижение), Мьялик Виктор (Ривненская область, округ №155, самовыдвижение), Фельдман Александр (Луганская область, округ № 174, самовыдвижение), Александр Герега (Хмельницкая область, округ №192, от партии "За конкретные дела"), Рудика Сергея (Черкасская область, округ №198, самовыдвижение), Антон Яценко (Черкасская область, округ №200, самовыдвижение), Валерий Лунченко (Закарпатская область, округ  №71, самовыдвижение), от политической партии "Оппозиционная Платформа - За життя" зарегистрированы Федор Христенко в округе № 46 Донецкой области, Александр Пономарев в округе №78 Запорожской области, от партии "Слуга народа" - Игорь Герасименко в округе №62 Житомирской области, Татьяна Грищенко в округе №66 Житомирской области, Николай Задорожный в округе №162 Сумской области, Александр Скичко в округе №197 Черкасской области.

Как сообщали Українськi Новини, "Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список.

Тем временем "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

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