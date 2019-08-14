ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів Ради дев'ятого скликання

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 57 депутатів Верховної Ради.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, ЦВК зареєструвала 32 депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і 25 депутатів, обраних в одномандатному виборчому окрузі.\r\nТаким чином, станом на 14 серпня зареєстровано вже 82 депутата.\r\nЗокрема, на засіданні ЦВК у середу зареєстровано 6 депутатів від партії "Слуга народу", 5 - від "Опозиційної платформи - За життя", 17 - від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (в тому силі і лідера партії Юлія Тимошенко) і 4 від партії "Європейська солідарність" (у тому числі і екс-спікера Ради Андрій Парубій).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список.\r\nРаніше "Голос України" опублікував прізвища всіх депутатів Ради дев'ятого скликання.\r\nТакож стало відомо, що "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.