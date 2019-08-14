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14 серпня 2019, середа, 18:37 7
Верховна Рада і партії 2019-08-14T19:00:02+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів Ради дев'ятого скликання

ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів Ради дев'ятого скликання

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 57 депутатів Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, ЦВК зареєструвала 32 депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і 25 депутатів, обраних в одномандатному виборчому окрузі.

Таким чином, станом на 14 серпня зареєстровано вже 82 депутата.

Зокрема, на засіданні ЦВК у середу зареєстровано 6 депутатів від партії "Слуга народу", 5 - від "Опозиційної платформи - За життя", 17 - від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (в тому силі і лідера партії Юлія Тимошенко) і 4 від партії "Європейська солідарність" (у тому числі і екс-спікера Ради Андрій Парубій).

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список.

Раніше "Голос України" опублікував прізвища всіх депутатів Ради дев'ятого скликання.

Також стало відомо, що "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

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