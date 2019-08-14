подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 августа 2019, среда, 17:41 225
Верховная Рада и партии 2019-08-14T17:41:28+03:00
Українські Новини
Как рассадить депутатов: В "Слуге народа" назвали наиболее спорный вопрос перед новой сессией Рады

Как рассадить депутатов: В "Слуге народа" назвали наиболее спорный вопрос перед новой сессией Рады

Рада.
Рада.

Избранный депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа", координатор созданной в рамках рабочей группы по подготовке 1-й сессии Рады 9-го созыва подгруппы по вопросам организации и подготовки первого торжественного заседания парламента Сергей Ионушас отметил, что самым спорным вопросом на заседании подгруппы является вопрос рассадки новоизбранных депутатов Рады, первое заседание которой назначено на 3 сентября. 

Об этом он сказал журналистам на брифинге по итогам заседания подгруппы, передают Українські Новини.

"И наиболее дискуссионным был вопрос, связанный с рассадкой народных депутатов в зале Верховной Рады", - сказал он.

Ионушас отметил, что заседающие заслушали предложения избранных депутатов всех партий, а также предложения по рассадке от представителей Аппарата Рады.

"Это (дискуссии о рассадке) связано не только с эффективной работой парламента, но и с некоторыми техническими моментами. Они связаны с тем, что на данный момент достаточно большое количество депутатов принадлежат к одной политической силе, некоторые политические силы,которые остались в парламенте, - имеют новые названия, некоторые - новые. Для согласования позиций нужны консультации более широко круга", - сказал он.

Ионушас отметил, что исторически важным является то, в каком месте те или иные политические силы работают в парламенте.

Он также подчеркнул, что до заседания подготовительной депутатской группы 15 августа все партии должны внести предложения по рассадке.

Как сообщали Українські новини, группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва проведет следующее заседание в четверг, 15 августа в 16:00.

Ранее Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде.

Тем временем ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий.

Однако Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября. По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, это зависит от количества судебных процессов.

А депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.

Больше новостей о: Верховная Рада заседание Верховной Рады Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
За полгода отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось почти на миллион долларов 18:41
ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов Рады девятого созыва 18:37
На Львовщине из-за непогоды 107 населенных пунктов остались без электроэнергии 18:18
Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электроэнергии 18:12 Документ
Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил в силе 10 лет тюрьмы для Зайцевой и Дронова 18:10
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
больше новостей
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok