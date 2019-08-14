Как рассадить депутатов: В "Слуге народа" назвали наиболее спорный вопрос перед новой сессией Рады

Избранный депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа", координатор созданной в рамках рабочей группы по подготовке 1-й сессии Рады 9-го созыва подгруппы по вопросам организации и подготовки первого торжественного заседания парламента Сергей Ионушас отметил, что самым спорным вопросом на заседании подгруппы является вопрос рассадки новоизбранных депутатов Рады, первое заседание которой назначено на 3 сентября.

Об этом он сказал журналистам на брифинге по итогам заседания подгруппы, передают Українські Новини.

"И наиболее дискуссионным был вопрос, связанный с рассадкой народных депутатов в зале Верховной Рады", - сказал он.

Ионушас отметил, что заседающие заслушали предложения избранных депутатов всех партий, а также предложения по рассадке от представителей Аппарата Рады.

"Это (дискуссии о рассадке) связано не только с эффективной работой парламента, но и с некоторыми техническими моментами. Они связаны с тем, что на данный момент достаточно большое количество депутатов принадлежат к одной политической силе, некоторые политические силы,которые остались в парламенте, - имеют новые названия, некоторые - новые. Для согласования позиций нужны консультации более широко круга", - сказал он.

Ионушас отметил, что исторически важным является то, в каком месте те или иные политические силы работают в парламенте.

Он также подчеркнул, что до заседания подготовительной депутатской группы 15 августа все партии должны внести предложения по рассадке.

Как сообщали Українські новини, группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва проведет следующее заседание в четверг, 15 августа в 16:00.

Ранее Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде.

Тем временем ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий.

Однако Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября. По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, это зависит от количества судебных процессов.

А депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.