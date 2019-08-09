Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, который несмотря на отставку продолжает получать зарплату, и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд обратился адвокат Казак в интересах одного из граждан с жалобой на бездействие НАБУ.

Суд установил, что 22 июля адвокат направил на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро заявление о совершении уголовных преступлений Грицаком, Демчиной, прокурором Волынской области, начальником Главного следственного управления и другими руководителями полиции по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

При этом, НАБУ не открыло уголовное производство по данным фактам.

2 августа суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство и начать досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.

Ранее суд отказал бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине в иске к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику о защите чести и достоинства.