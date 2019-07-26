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26 июля 2019, пятница, 10:41 581
Судебная власть 2019-07-26T10:55:58+03:00
Українські Новини
Луценко незаконно вмешался в дело о закупке бракованных бронежилетов Минобороны, - прокурор ГПУ Середа

Луценко незаконно вмешался в дело о закупке бракованных бронежилетов Минобороны, - прокурор ГПУ Середа

Юрий Луценко
Юрий Луценко

Руководитель группы прокуроров Генпрокураутры по делу о закупке Министерством обороны бракованных бронежилетов Николай Середа заявляет, что генеральный прокурор Юрий Луценко незаконно вмешался в расследование дела и дал незаконные указания.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"Не все должностные лица готовы выполнять запрос общества и указания Президента по этому делу. 17 июля Луценко дал незаконное указание о назначении другой экспертизы в другую экспертное учреждение по этому делу... мне был выдвинут ультиматум - либо вы принимаете такое решение, либо будете уволены. Это указание - незаконное и мной не было выполнено", - сказал он.

По его словам, оснований для проведения другой экспертизы в другом учреждении данному делу нет.

Середа сообщил, что в рамках расследования этого дела было установлено, что Минобороны планировало закупить 20 тыс бронежилетов, хотя нужды в этом не было.

"На складах было необходимое количество бронежилетов этого же класса. Почему было принято решение о закупке Минобороны этих бронежилетов никто не может объяснить", - отметил он.

Середа добавил, что баллистические характеристики эти бронежилеты не выдержали.

"В условиях дождя ткань пробивалась. Установлено, что производитель использовал в бронежилетах намного меньше слоев ткани, чем должно быть. В апреле было поставлено 4 тыс.  бронежилетов. На самом деле они не отвечали техническим условиям. Пластины были некачественные", - сообщил прокурор.

Он подчеркнул, что бракованные бронежилеты были приняты на склады Минобороны под давлением замминистра обороны.

Имя замминистра Середа не уточнил.

По его словам, в целом было поставлено 11 тыс. некачественных бронежилетов.

В дальнейшем, как сообщил прокурор, для скрытия следов преступления, чиновники Минобороны дали указания производителю провести испытания бронежилетов, после чего новые испытания якобы показали, что новая партия бронежилетов уже была качественной.

Как сообщали Українські Новини, бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР.

Ранее ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

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