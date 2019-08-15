Луценко в липні з'їздив у відпустку, але отримав менше зарплати

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за липень склала 96 727 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Луценко отримав не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Луценка за червень становила 107 тис. гривень.

Тим часом Генеральна прокуратура не має інформації, скільки грошей витратив генпрокурор Юрій Луценко під час своєї відпустки у Франції в кінці липня.

ГПУ зазначає, що ця інформація не є публічною, тобто такою, яка створена або задокументована в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх зобов'язань.

Юрій Луценко повернувся з відпустки в провінції Прованс у Франції, де відпочивав в той час, як Президент Володимир Зеленський чекав його на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.