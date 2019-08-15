Луценко в липні з'їздив у відпустку, але отримав менше зарплати

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за липень склала 96 727 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\nПри цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.\r\nЯку суму після утримання податків і зборів Луценко отримав не зазначено.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата Луценка за червень становила 107 тис. гривень.\r\nТим часом Генеральна прокуратура не має інформації, скільки грошей витратив генпрокурор Юрій Луценко під час своєї відпустки у Франції в кінці липня.\r\nГПУ зазначає, що ця інформація не є публічною, тобто такою, яка створена або задокументована в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх зобов'язань.\r\nЮрій Луценко повернувся з відпустки в провінції Прованс у Франції, де відпочивав в той час, як Президент Володимир Зеленський чекав його на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.