Курс долара і євро в обмінниках Києва знизився

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 серпня на 2,92 коп. до 25,4052 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 2,71 коп. до 27,9781 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 6,64 коп. до 28,4658 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0794\r\n25,4052\r\n27,9781\r\n28,4658\r\n3,49\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,2100\r\n25,6000\r\n28,1700\r\n29,0000\r\n3,84\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,2800\r\n27,5000\r\n28,2500\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH\/USD.\r\nТим часом, хоча дефіцит держбюджету України за підсумками семи місяців перевищив мільярд гривень, у Міністерстві фінансів запевняють: країна готова до пікових виплат за держборгом. Економісти розповіли, що зараз відбувається з казною, скільки найближчим часом потрібно заплатити нашим кредиторам і як на це відреагує гривня.