Курс долара і євро в обмінниках Києва знизився

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 серпня на 2,92 коп. до 25,4052 UAH/USD, курс купівлі - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,71 коп. до 27,9781 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,64 коп. до 28,4658 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0794 25,4052 27,9781 28,4658 3,49 4,07 Максимальний 25,2100 25,6000 28,1700 29,0000 3,84 5,00 Мінімальний 24,5000 25,2800 27,5000 28,2500 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH/USD.

Тим часом, хоча дефіцит держбюджету України за підсумками семи місяців перевищив мільярд гривень, у Міністерстві фінансів запевняють: країна готова до пікових виплат за держборгом. Економісти розповіли, що зараз відбувається з казною, скільки найближчим часом потрібно заплатити нашим кредиторам і як на це відреагує гривня.