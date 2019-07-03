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03 июля 2019, среда, 08:20 821
Финансы 2019-07-03T08:23:10+03:00
Українські Новини
Минфин продолжает наращивать госдолг

Минфин продолжает наращивать госдолг

Министерство финансов 2 июля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 8,043 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 105 дней на 476,115 млн гривен под 17,44% годовых, 210 дней – на 453,289 млн гривен под 17,91% годовых, 343 дня – на 2 083,595 млн гривен под 18,23% годовых, 455 дней – на 1 375,716 млн гривен под 17,98% годовых, 770 дней – на 2 517,462 млн гривен под 17,94% годовых и 1 043 дня – на 1 136,371 млн гривен под 16,93% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 8 042,550 млн гривен.

Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.

Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.

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