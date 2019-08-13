Сын Порошенко на чистом русском рассказал, как любит "всем сердцем" украинский язык

Сын бывшего президента Петра Порошенко - Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском.

Об этом он сообщил на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко-старшего вызвали на допрос 12 августа.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, как к этому относятся его родители и нет ли репрессий по этому поводу, Михаил ответил: "Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке - Ред.)".

Так же сын Порошенко сообщил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, котрый вернулся 7 августа из отпуска в Украину.

Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

Тем временем, Порошенко выдвинул условие для проверки на детекторе лжи.