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13 августа 2019, вторник, 13:32 119
Политика 2019-08-13T13:33:15+03:00
Українські Новини
Сын Порошенко на чистом русском рассказал, как любит "всем сердцем" украинский язык

Сын Порошенко на чистом русском рассказал, как любит "всем сердцем" украинский язык

Сын бывшего президента Петра Порошенко - Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском.

Об этом он сообщил на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко-старшего вызвали на допрос 12 августа. 

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, как к этому относятся его родители и нет ли репрессий по этому поводу, Михаил ответил: "Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке - Ред.)".

Так же сын Порошенко сообщил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, котрый вернулся 7 августа из отпуска в Украину.

Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

Тем временем, Порошенко выдвинул условие для проверки на детекторе лжи.

 

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