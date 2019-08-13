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13 августа 2019, вторник, 13:10 77
Силовые структуры 2019-08-13T13:10:01+03:00
Українські Новини
В больнице Днипра умер военный, который получил ранение 10 августа

В больнице Днипра умер военный, который получил ранение 10 августа

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

Раненый 10 августа в зоне операции Объединенных сил (ООС) военнослужащий умер в госпитале в Днипре.

Об этом в социальной сети Facebook написал главный врач Днипровской областной клинической больницы имени И. Мечникова Сергей Рыженко, передают Українськi Новини.

"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью", - написал он.

Врач отметил, что погибший военный по имени Дмитрий родом из Житомирской области.

Он был ранен в голову выстрелом снайпера возле Широкино (Донецкая область).

Раненый впал в кому, его сердце остановилось 12 августа.


Как сообщали Українські Новини, четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС. 

Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Ранее на Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Также Президент Владимир Зеленский назначил командующим операции Объединенных сил (ООС) Владимира Кравченко.

Тем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены

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