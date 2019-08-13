В больнице Днипра умер военный, который получил ранение 10 августа

Раненый 10 августа в зоне операции Объединенных сил (ООС) военнослужащий умер в госпитале в Днипре.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал главный врач Днипровской областной клинической больницы имени И. Мечникова Сергей Рыженко, передают Українськi Новини.\r\n"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью", - написал он.\r\nВрач отметил, что погибший военный по имени Дмитрий родом из Житомирской области.\r\nОн был ранен в голову выстрелом снайпера возле Широкино (Донецкая область).\r\nРаненый впал в кому, его сердце остановилось 12 августа. Как сообщали Українські Новини, четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС. Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.Ранее на Донбассе боец ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.\r\nТакже Президент Владимир Зеленский назначил командующим операции Объединенных сил (ООС) Владимира Кравченко.\r\nТем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены.