подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 11:27 247
Происшествия 2019-08-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Полицейский покончил с собой на посту в Днипре

Полицейский покончил с собой на посту в Днипре

Полиция. Фото: vesti-ukr.com
Полиция. Фото: vesti-ukr.com

Сотрудник Национальной полиции покончил с собой в отделении полиции в аэропорту "Днепропетровск" в Днипре 12 августа.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Он закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

Начато досудебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, следствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство. Характер смертельного ранения Тымчука также указывает на то, что он мог сам выстрелить в себя именно таким образом. При этом все зависит именно от результатов экспертиз.

Также в Одесской области нашли повешенным экс-главу РГА, подозреваемого в ранении депутата Урбанского.

Кроме того, в Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился, а под Киевом ветеран АТО подорвал себя гранатой.

Также священник покончил жизнь самоубийством в Ровенской области, а депутат Киевсовета выстрелил себе в живот из наградного пистолета SIG Sauer.

Больше новостей о: Самоубийство Смерть Суицид Полицейский

Архив
Новости
НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить, - Cазонов 14:50
Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой 14:39
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ 14:17
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах 18:12
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
"Дело-труба": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 10:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok