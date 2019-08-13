Полицейский покончил с собой на посту в Днипре

Сотрудник Национальной полиции покончил с собой в отделении полиции в аэропорту "Днепропетровск" в Днипре 12 августа.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Он закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

Начато досудебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, следствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство. Характер смертельного ранения Тымчука также указывает на то, что он мог сам выстрелить в себя именно таким образом. При этом все зависит именно от результатов экспертиз.

Также в Одесской области нашли повешенным экс-главу РГА, подозреваемого в ранении депутата Урбанского.

Кроме того, в Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился, а под Киевом ветеран АТО подорвал себя гранатой.

Также священник покончил жизнь самоубийством в Ровенской области, а депутат Киевсовета выстрелил себе в живот из наградного пистолета SIG Sauer.