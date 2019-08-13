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13 серпня 2019, вівторок, 07:00 28
Економіка 2019-08-13T10:09:48+03:00
Українські Новини
Після різкого стрибка гривня просіла: курс валют на 13 серпня

Після різкого стрибка гривня просіла: курс валют на 13 серпня

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Национальный банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 серпня на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3040,8044
100 доларів США 2515,8487
100 швейцарських франків 2589,4088
1000 ієн 239,2931
10 російських рублів 3,8452
100 євро 2816,2410

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 25,18 UAH/USD.

Готівковий долар за минулий тиждень подешевшав, а євро підскочив на 25 копійок.

Також гривня почне падіння - експерт спрогнозував курс долара до осені. На думку експертів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

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