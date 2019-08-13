Після різкого стрибка гривня просіла: курс валют на 13 серпня

Национальный банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 серпня на 22,58 коп. до 25,0908 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3040,8044\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2515,8487\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2589,4088\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n239,2931\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8452\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2816,2410\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 25,18 UAH\/USD.\r\nГотівковий долар за минулий тиждень подешевшав, а євро підскочив на 25 копійок.\r\nТакож гривня почне падіння - експерт спрогнозував курс долара до осені. На думку експертів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.