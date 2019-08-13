Після різкого стрибка гривня просіла: курс валют на 13 серпня

Национальный банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 серпня на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3040,8044 100 доларів США 2515,8487 100 швейцарських франків 2589,4088 1000 ієн 239,2931 10 російських рублів 3,8452 100 євро 2816,2410

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 25,18 UAH/USD.

Готівковий долар за минулий тиждень подешевшав, а євро підскочив на 25 копійок.

Також гривня почне падіння - експерт спрогнозував курс долара до осені. На думку експертів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.