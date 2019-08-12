Гривня на міжбанку просіла після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. у понеділок знизився на 2 коп. до 25,18 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,22-25,27 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,14-25,16 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,15-25,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,16% з 27,72 UAH/USD до 25,18 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, готівковий долар за минулий тиждень подешевшав, а євро підскочив на 25 копійок.

Також гривня почне падіння - експерт спрогнозував курс долара до осені.

Тим часом фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара. Також, на думку експертів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.