Индиец утонул в озере Голосеевского района Киева

В субботу, 10 августа, в Киеве в озере на улице Академика Лебедева, 32 (Голосеевский район) утонул 21-летний гражданин Индии в то время, как с начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) г. Киева, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, спасателям поступила информация о том, что в озере по данному адресу находится тело человека.\r\nНа место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения.\r\nНа расстоянии 15 м от берега, на глубине 3 м было обнаружено тело мужского пола, гражданина Индии, 1998 года рождения. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и доставили к берегу.\r\nПричину трагедии устанавливают правоохранительные органы.\r\nКак сообщали Українські Новини, 68-летний мужчина утонул в дождевой воде возле своего дома в Одессе. Также двое мальчиков утонули на озере Свитязь.\r\nКроме того, в озере известного киевского парка утонул 23-летний мужчина.