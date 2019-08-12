Индиец утонул в озере Голосеевского района Киева

В субботу, 10 августа, в Киеве в озере на улице Академика Лебедева, 32 (Голосеевский район) утонул 21-летний гражданин Индии в то время, как с начала года в водоемах Украины утонуло 600 человек

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) г. Киева, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, спасателям поступила информация о том, что в озере по данному адресу находится тело человека.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения.

На расстоянии 15 м от берега, на глубине 3 м было обнаружено тело мужского пола, гражданина Индии, 1998 года рождения. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и доставили к берегу.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщали Українські Новини, 68-летний мужчина утонул в дождевой воде возле своего дома в Одессе. Также двое мальчиков утонули на озере Свитязь.

Кроме того, в озере известного киевского парка утонул 23-летний мужчина.