В 2019 Минфин уже привлек в госбюджет 166,6 млрд гривен, $3,2 млрд и €189 млн за счет размещения ОВГЗ

Министерство финансов в январе-июле привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд гривен, 3,2 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В январе-июле Минфин разместил ОВГЗ на 166,649 млрд гривен, что на 338,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в иностранной валюте размещены на 3 220 млн долларов (+84,1% по сравнению с 7 месяцами 2018 года) и 189 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 18% годовых, в долларах – 6,3% годовых и в евро – 4,6% годовых.

Как сообщали Українські Новини, нерезиденты установили новый рекорд по скупке ОВГЗ.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) и украинские аналитики улучшили прогноз курса гривны к доллару. Согласно обновленному обзору организации World Economic Outlook, в 2019 году средний курс доллара в Украине составит 28,68 грн (ранее – 28,7 грн/долл).

Также ГБР начало расследовать хищение госсредств при отчуждении ОВГЗ.