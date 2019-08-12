В 2019 Минфин уже привлек в госбюджет 166,6 млрд гривен, $3,2 млрд и €189 млн за счет размещения ОВГЗ

Министерство финансов в январе-июле привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд гривен, 3,2 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).\r\nОб этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.\r\nВ январе-июле Минфин разместил ОВГЗ на 166,649 млрд гривен, что на 338,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.\r\nОВГЗ в иностранной валюте размещены на 3 220 млн долларов (+84,1% по сравнению с 7 месяцами 2018 года) и 189 млн евро.\r\nСредневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 18% годовых, в долларах – 6,3% годовых и в евро – 4,6% годовых.\r\nКак сообщали Українські Новини, нерезиденты установили новый рекорд по скупке ОВГЗ.\r\nРанее Международный валютный фонд (МВФ) и украинские аналитики улучшили прогноз курса гривны к доллару. Согласно обновленному обзору организации World Economic Outlook, в 2019 году средний курс доллара в Украине составит 28,68 грн (ранее – 28,7 грн\/долл).\r\nТакже ГБР начало расследовать хищение госсредств при отчуждении ОВГЗ.