Нерезиденты установили новый рекорд по скупке ОВГЗ

Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Так, по состоянию на 1 августа в собственности нерезидентов находилось ОВГЗ на 86,411 млрд гривен, из которых гривневых – на 83,723 млрд гривен, долларовых ОВГЗ – на 1,29 млрд гривен и в евро – на 1,397 млрд гривен.

При этом на начало текущего года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов был все лишь 6,3 млрд гривен.

В целом, по данным НБУ, в обращении находится ОВГЗ на 803,403 млрд гривен, из которых валютные ОВГЗ в долларах составляют 96,220 млрд гривен, в евро – 12,109 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские аналитики улучшили прогноз курса гривны к доллару. Согласно обновленному обзору организации World Economic Outlook, в 2019 году средний курс доллара в Украине составит 28,68 грн (ранее – 28,7 грн/долл).

В начале июля нерезиденты купили облигаций внутреннего государственного займа на рекордные 60 млрд гривен.