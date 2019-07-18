ГБР начало расследовать хищение госсредств при отчуждении ОВГЗ

Государственное бюро расследований, которое начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков, также начало расследовать разворовывание госсредств при отчуждении облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.

"У нас есть информация о разворовывании и злоупотреблении при отчуждении и закупке гособлигаций", - сказал он.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов.

Проверяется причастность депутатов Верховной Рады к данному преступлению.

Как сообщали Українськi Новини, нерезиденты купили ОВГЗ на рекордные 60 млрд гривен.

Ранее ГБР начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков.