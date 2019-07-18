ГБР начало расследовать хищение госсредств при отчуждении ОВГЗ

Государственное бюро расследований, которое начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков, также начало расследовать разворовывание госсредств при отчуждении облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).\r\nОб этом сказал директор ГБР Роман Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.\r\n"У нас есть информация о разворовывании и злоупотреблении при отчуждении и закупке гособлигаций", - сказал он.\r\nПо предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов.\r\nПроверяется причастность депутатов Верховной Рады к данному преступлению.\r\nКак сообщали Українськi Новини, нерезиденты купили ОВГЗ на рекордные 60 млрд гривен.\r\nРанее ГБР начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков.\r\n