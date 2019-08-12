У 2019 Мінфін вже залучив до держбюджету 166,6 млрд гривень, $3,2 млрд і €189 млн за рахунок розміщення ОВДП

Міністерство фінансів у січні-липні залучило до державного бюджету 166,6 млрд гривень, 3,2 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).\r\nПро це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.\r\nУ січні-липні Мінфін розмістив ОВДП на 166,649 млрд гривень, що на 338,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.\r\nОВДП в іноземній валюті розміщені на 3 220 млн доларів (+84,1% порівняно з 7 місяцями 2018 року) та 189 млн євро.\r\nСередньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 18% річних, в доларах – 6,3% річних в євро – 4,6% річних.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, нерезиденти встановили новий рекорд за скуповування ОВДП.\r\nРаніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) і українські аналітики поліпшили прогноз курсу гривні до долара. Згідно з оновленим огляду організації World Economic Outlook, в 2019 році середній курс долара в Україні складе 28,68 грн (раніше – 28,7 грн\/дол).\r\nТакож ДБР початок розслідувати розкрадання держкоштів при відчуженні ОВДП.\r\n