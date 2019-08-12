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  • У 2019 Мінфін вже залучив до держбюджету 166,6 млрд гривень, $3,2 млрд і €189 млн за рахунок розміщення ОВДП
12 серпня 2019, понеділок, 13:46 21
Економіка 2019-08-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
У 2019 Мінфін вже залучив до держбюджету 166,6 млрд гривень, $3,2 млрд і €189 млн за рахунок розміщення ОВДП

У 2019 Мінфін вже залучив до держбюджету 166,6 млрд гривень, $3,2 млрд і €189 млн за рахунок розміщення ОВДП

Міністерство фінансів у січні-липні залучило до державного бюджету 166,6 млрд гривень, 3,2 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

У січні-липні Мінфін розмістив ОВДП на 166,649 млрд гривень, що на 338,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ОВДП в іноземній валюті розміщені на 3 220 млн доларів (+84,1% порівняно з 7 місяцями 2018 року) та 189 млн євро.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 18% річних, в доларах – 6,3% річних в євро – 4,6% річних.

Як повідомляли Українські Новини, нерезиденти встановили новий рекорд за скуповування ОВДП.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) і українські аналітики поліпшили прогноз курсу гривні до долара. Згідно з оновленим огляду організації World Economic Outlook, в 2019 році середній курс долара в Україні складе 28,68 грн (раніше – 28,7 грн/дол).

Також ДБР початок розслідувати розкрадання держкоштів при відчуженні ОВДП.

 

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