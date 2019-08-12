Пока Порошенко допрашивали, его дети митинговали под ГБР с плакатами и своими друзьями

Утром в понедельник, 12 августа, экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, к зданию ГБР поддержать отца приехали его сын Михаил и дочери Евгения и Александра, сообщает "Страна".\r\nМихаил Порошенко пришел с друзьями своего же возраста. Они окружили его и ограждали от внимания журналистов. Александра и Евгения Порошенко - две сестры и дочери экс-Президента - стоят с плакатами.\r\n\r\n\r\nДети Петра Порошенко под ГБР. Фото: "Страна"\r\nКак сообщали Українські Новини, журналистка "Страна.ua" Олеся Медведева считает, что детей экс-Президента Петра Порошенко специально одели на митинг так, чтобы вызвать больше жалости.\r\nТем временем ГБР завершило допрос Порошенко. Около 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал. Допрос длился около 2,5 часов.\r\nПорошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".\r\nКроме того, ГБР засекретило информацию по делам Порошенко.\r\nРанее Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.