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12 августа 2019, понедельник, 12:50 49
Политика 2019-08-12T12:51:34+03:00
Українські Новини
Пока Порошенко допрашивали, его дети митинговали под ГБР с плакатами и своими друзьями

Пока Порошенко допрашивали, его дети митинговали под ГБР с плакатами и своими друзьями

Сын Петра Порошенко Михаил со своими друзьями. Фото:
Сын Петра Порошенко Михаил со своими друзьями. Фото: "Страна"

Утром в понедельник, 12 августа, экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, к зданию ГБР поддержать отца приехали его сын Михаил и дочери Евгения и Александра, сообщает "Страна".

Михаил Порошенко пришел с друзьями своего же возраста. Они окружили его и ограждали от внимания журналистов. Александра и Евгения Порошенко - две сестры и дочери экс-Президента - стоят с плакатами.

Дети Петра Порошенко под ГБР. Фото: Дети Петра Порошенко под ГБР. Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, журналистка "Страна.ua" Олеся Медведева считает, что детей экс-Президента Петра Порошенко специально одели на митинг так, чтобы вызвать больше жалости.

Тем временем ГБР завершило допрос Порошенко. Около 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал. Допрос длился около 2,5 часов.

Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Кроме того, ГБР засекретило информацию по делам Порошенко.

Ранее Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

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