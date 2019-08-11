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11 августа 2019, воскресенье, 23:44 393
Технологии 2019-08-11T23:45:01+03:00
Українські Новини
NASA успешно протестировало два космолета на водных двигателях

NASA успешно протестировало два космолета на водных двигателях

Космическое агентство США провело испытание, во время которого два CubeSat, будучи на расстоянии девяти километров друг от друга, соединились с помощью радиосвязи: в результате один из аппаратов отдал команду, чтобы второй аппарат активировал свой водный двигатель и двигался навстречу первому.

Как пишет Naked Science со ссылкой на информацию NASA, тесты прошли успешно и продемонстрировали первый скоординированный маневр между двумя CubeSat.

"Подобные демонстрации помогут продвинуть технологии, которые позволят более широко использовать малые космические корабли на орбите Земли и за ее пределами", — рассказал Роджер Хантер, руководитель Программы технологий малых космических аппаратов.

По словам представителей агентства, дальнейшие испытания помогут создать целую сеть автономных миниатюрных космических аппаратов, которые смогут самостоятельно выполнять ряд определенных действий, изначально прописанных для них человеком.

Как сообщали Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс.

Также на космодроме NASA состоялся запуск грузового корабля.

Тем временем, марсолет Starhopper от SpaceX загорелся, когда его попробовали запустить, а в Украине начали разрабатывать "космолет".

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