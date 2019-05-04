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04 мая 2019, суббота, 19:23 839
Космос 2019-05-04T19:31:31+03:00
Українські Новини
Фото дня: на космодроме NASA состоялся фееричный запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС

Фото дня: на космодроме NASA состоялся фееричный запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС

Сегодня, 4 мая, компания Илона Маска SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Так, сообщается, что корабль доставит на МКС продовольствие.

Запуск SpaceX ракеты с кораблем кораблем Cargo Dragon. Фото: SpaceX/ТвиттерЗапуск SpaceX ракеты с кораблем Cargo Dragon. Фото: SpaceX/Твиттер

"Корабль доставит на МКС продовольствие для космонавтов и оборудование для научных экспериментов. Стыковка запланирована на 6 мая", - говорится в сообщении.

Фото: NASA Фото: NASA

Отмечается, что запуск состоялся на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде. После него разгонный блок Falcon 9 успешно приземлился на плавучую платформу.

Как сообщали Українські Новини, огневые испытания космического корабля Dragon SpaceX завершились аварией во Флориде.

Ранее SpaceX перенесла запуск космического корабля Dragon к МКС.

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