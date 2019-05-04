Фото дня: на космодроме NASA состоялся фееричный запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС

Сегодня, 4 мая, компания Илона Маска SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба NASA.\r\nТак, сообщается, что корабль доставит на МКС продовольствие.\r\nЗапуск SpaceX ракеты с кораблем Cargo Dragon. Фото: SpaceX\/Твиттер\r\n"Корабль доставит на МКС продовольствие для космонавтов и оборудование для научных экспериментов. Стыковка запланирована на 6 мая", - говорится в сообщении.\r\nФото: NASA \r\nОтмечается, что запуск состоялся на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде. После него разгонный блок Falcon 9 успешно приземлился на плавучую платформу.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AQFhX5TvP0M#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, огневые испытания космического корабля Dragon SpaceX завершились аварией во Флориде.\r\nРанее SpaceX перенесла запуск космического корабля Dragon к МКС.