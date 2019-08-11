підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 серпня 2019, неділя, 23:48 6
Технології 2019-08-12T00:30:01+03:00
Українські Новини
NASA успішно протестувало два космольоти на водних двигунах

NASA успішно протестувало два космольоти на водних двигунах

Космічне агентство США провело випробування, під час якого два CubeSat, будучи на відстані дев'яти кілометрів один від одного і з'єдналися з допомогою радіозв'язку: в результаті один з апаратів віддав команду, щоб другий апарат активував свій водний двигун і рухався назустріч першому.

Як пише Naked Science з посиланням на інформацію NASA, тести пройшли успішно і продемонстрували перший скоординований маневр між двома CubeSat.

"Подібні демонстрації допоможуть просунути технології, які дозволять більш широко використовувати малі космічні кораблі на орбіті Землі і за її межами", — розповів Роджер Хантер, керівник Програми технологій малих космічних апаратів.

За словами представників агентства, подальші випробування допоможуть створити цілу мережу автономних мініатюрних космічних апаратів, які зможуть самостійно виконувати ряд певних дій, спочатку прописаних для них людиною.

Як повідомляли Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс.

Також на космодромі NASA відбувся запуск вантажного корабля.

Тим часом, марсолет Starhopper від SpaceX загорівся, коли його спробували запустити, а в Україні почали розробляти "космоліт".

Більше новин про: NASA Тестові випробування Космоліт

Архів
Новини
Вибух електромобіля. Скріншот відео
Електромобіль Tesla після ДТП вибухнув і згорів за лічені секунди: відео 23:18
США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі", - Волкер 22:48
На бульварі Верховної Ради в Києві сміттєвоз роздавив чоловіка 22:19
Стріляли з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї: бойовики 4 рази порушили перемир'я 21:49
ДТП під Києвом. Фото: ДСНС
Під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 людини загинули, 13 постраждали 21:17
більше новин
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" - це політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - адвокати Євдокімова 16:28
Законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, – адвокат Дмитра Вовка 17:07
більше новин
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok