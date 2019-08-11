NASA успішно протестувало два космольоти на водних двигунах

Космічне агентство США провело випробування, під час якого два CubeSat, будучи на відстані дев'яти кілометрів один від одного і з'єдналися з допомогою радіозв'язку: в результаті один з апаратів віддав команду, щоб другий апарат активував свій водний двигун і рухався назустріч першому.

Як пише Naked Science з посиланням на інформацію NASA, тести пройшли успішно і продемонстрували перший скоординований маневр між двома CubeSat.

"Подібні демонстрації допоможуть просунути технології, які дозволять більш широко використовувати малі космічні кораблі на орбіті Землі і за її межами", — розповів Роджер Хантер, керівник Програми технологій малих космічних апаратів.

За словами представників агентства, подальші випробування допоможуть створити цілу мережу автономних мініатюрних космічних апаратів, які зможуть самостійно виконувати ряд певних дій, спочатку прописаних для них людиною.

Як повідомляли Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс.

Також на космодромі NASA відбувся запуск вантажного корабля.

Тим часом, марсолет Starhopper від SpaceX загорівся, коли його спробували запустити, а в Україні почали розробляти "космоліт".