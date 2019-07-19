В Украине начали разрабатывать "космолет"

В "Конструкторском бюро "Южное" им.Янгеля" разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов. Об этом сообщается на официальном сайте госпредприятия.\r\nСреди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль, разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников.\r\nКБ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее NASA совместно с украинцами также успешно запустили ракету-носитель "Антарес".\r\nNASA запустило в космос ракету, детали которой создавали в Украине.