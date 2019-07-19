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19 июля 2019, пятница, 21:43 96
Технологии 2019-07-19T21:43:33+03:00
Українські Новини
В Украине начали разрабатывать "космолет"

В Украине начали разрабатывать "космолет"

КА
КА "Січ-2М". Фото: yuzhnoye.com

В "Конструкторском бюро "Южное" им.Янгеля" разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов. Об этом сообщается на официальном сайте госпредприятия.

Среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль, разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников.

КБ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения.

Как сообщали Українськi Новини, ранее NASA совместно с украинцами также успешно запустили ракету-носитель "Антарес".

NASA запустило в космос ракету, детали которой создавали в Украине.

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