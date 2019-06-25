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25 июня 2019, вторник, 18:26 129
Космос 2019-06-25T18:42:09+03:00
Українські Новини
Видео дня: Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс

Видео дня: Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс

Запуск ракеты. Скриншот/CBS News
Запуск ракеты. Скриншот/CBS News

После успешного запуска  Space X ракеты Falkon Heavy, Space X, USAF и NASA сегодня, 25 июня, в 6:30 по киевскому времени запустили миссию Space Test Program-2, или как ее еще называют - STP-2. Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист, с недавнего времени работник NASA Андрей Васильев.

Это третий полет Falcon Heavy, первый полет вывел в космос красное авто Tesla Roadster еще в феврале 2018 года. Второй полет состоялся в апреле 2019 года, успешно вывел геостационарную орбиту телекоммуникационный сателлит Arabsat-6A.

На этот раз в космос полетят:

  • детский кубсат "Arabsat-6A";
  • атомные часы Deep Space, которые будут использоваться для космической навигации при полетах на Луну и Марс;
  • экспериментальный космический аппарат, на который установлено 5 двигателей ориентации Newton-1 для спутников.

"Эта миссия называется Green Propellant Infusion Mission (GPIM), ее цель - испытание нового "зеленого топлива" (оно на самом деле, розовое) на основе нитрата гидроксиламин (HAN)", - обьясняет Васильев.

Всего будет отправлено 24 космических аппарата миссий USAF и NASA. Миссия начнет серию практических тестов для подготовки полетов на Луну в 2024 году и последующих полетов на Марс.

Взлет проходил на площадке LC39A, который находится в центре Кеннеди (Флорида).

Напомним, ранее Space X отложили запуск ракеты из-за плохой погоды.

Также на космодроме NASA состоялся запуск грузового корабля.

Украинский самолет помог подготовить ракеты Маска к запуску.

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