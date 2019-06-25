После успешного запуска Space X ракеты Falkon Heavy, Space X, USAF и NASA сегодня, 25 июня, в 6:30 по киевскому времени запустили миссию Space Test Program-2, или как ее еще называют - STP-2. Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист, с недавнего времени работник NASA Андрей Васильев.\r\nЭто третий полет Falcon Heavy, первый полет вывел в космос красное авто Tesla Roadster еще в феврале 2018 года. Второй полет состоялся в апреле 2019 года, успешно вывел геостационарную орбиту телекоммуникационный сателлит Arabsat-6A.\r\nНа этот раз в космос полетят:\r\n\r\nдетский кубсат "Arabsat-6A";\r\nатомные часы Deep Space, которые будут использоваться для космической навигации при полетах на Луну и Марс;\r\nэкспериментальный космический аппарат, на который установлено 5 двигателей ориентации Newton-1 для спутников.\r\n\r\n"Эта миссия называется Green Propellant Infusion Mission (GPIM), ее цель - испытание нового "зеленого топлива" (оно на самом деле, розовое) на основе нитрата гидроксиламин (HAN)", - обьясняет Васильев.\r\nВсего будет отправлено 24 космических аппарата миссий USAF и NASA. Миссия начнет серию практических тестов для подготовки полетов на Луну в 2024 году и последующих полетов на Марс.\r\nВзлет проходил на площадке LC39A, который находится в центре Кеннеди (Флорида).\r\n\r\nНапомним, ранее Space X отложили запуск ракеты из-за плохой погоды.\r\nТакже на космодроме NASA состоялся запуск грузового корабля.\r\nУкраинский самолет помог подготовить ракеты Маска к запуску.