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11 августа 2019, воскресенье, 21:49 15
Силовые структуры 2019-08-11T21:50:58+03:00
Українські Новини
Стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия: боевики 4 раза нарушили перемирие

Стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия: боевики 4 раза нарушили перемирие

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, информации о потерях нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Старогнатовки по направлению Новоласпы - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного по направлению Пикуз - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: в районе Крымского по направлению Сокольников - из стрелкового оружия.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС 10 августа, 1 военный ранен, 1 погиб.

Ранее четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС. 


Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Тем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены

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