Нефедов женился на менеджере Ахметова

Новоиспеченный глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов воспользовался услугой "брак за сутки" и женился на Яне Калмыковой, с которой ранее жил в гражданском браке.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.\r\n"Протестировали услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал Нефедов.\r\n\r\nТакже он отметил, что торжество провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.\r\nКак пишет "Страна", Максим Нефедов был первым замминистра экономического развития и торговли в правительстве Гройсмана. Его супруга Яна Калмыкова работает в "Метинвест холдинге", который относится к структурам олигарха Рината Ахметова.\r\nДанные Яны Калмыковой фигурируют в отчете корпорации перед инвесторами за 2018 год. Ее должность указана как "менеджер по связям с инвесторами". До "Метинвеста" жена Нефедова работала в России.\r\nСергей Калмыков, тесть нового начальника таможни Нефедова, больше 20 лет работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД Львовской области. С 2011 года он вышел на пенсию и занялся адвокатской деятельностью.\r\nКак сообщали Українські Новини, первый замминистра экономики Нефедов стал главой Таможни.\r\nТем временем стало известно, сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов.