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10 августа 2019, суббота, 22:25 4873
Политика 2019-08-10T22:31:46+03:00
Українські Новини
Нефедов женился на менеджере Ахметова

Нефедов женился на менеджере Ахметова

Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov

Новоиспеченный глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов воспользовался услугой "брак за сутки" и женился на Яне Калмыковой, с которой ранее жил в гражданском браке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Протестировали услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал Нефедов.

Также он отметил, что торжество провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Как пишет "Страна", Максим Нефедов был первым замминистра экономического развития и торговли в правительстве Гройсмана. Его супруга Яна Калмыкова работает в "Метинвест холдинге", который относится к структурам олигарха Рината Ахметова.

Данные Яны Калмыковой фигурируют в отчете корпорации перед инвесторами за 2018 год. Ее должность указана как "менеджер по связям с инвесторами". До "Метинвеста" жена Нефедова работала в России.

Сергей Калмыков, тесть нового начальника таможни Нефедова, больше 20 лет работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД Львовской области. С 2011 года он вышел на пенсию и занялся адвокатской деятельностью.

Как сообщали Українські Новини, первый замминистра экономики Нефедов стал главой Таможни.

Тем временем стало известно, сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов.

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