Нефедов женился на менеджере Ахметова

Новоиспеченный глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов воспользовался услугой "брак за сутки" и женился на Яне Калмыковой, с которой ранее жил в гражданском браке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Протестировали услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал Нефедов.

Также он отметил, что торжество провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Как пишет "Страна", Максим Нефедов был первым замминистра экономического развития и торговли в правительстве Гройсмана. Его супруга Яна Калмыкова работает в "Метинвест холдинге", который относится к структурам олигарха Рината Ахметова.

Данные Яны Калмыковой фигурируют в отчете корпорации перед инвесторами за 2018 год. Ее должность указана как "менеджер по связям с инвесторами". До "Метинвеста" жена Нефедова работала в России.

Сергей Калмыков, тесть нового начальника таможни Нефедова, больше 20 лет работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД Львовской области. С 2011 года он вышел на пенсию и занялся адвокатской деятельностью.

Как сообщали Українські Новини, первый замминистра экономики Нефедов стал главой Таможни.

Тем временем стало известно, сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов.