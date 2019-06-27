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27 июня 2019, четверг, 06:20 38 Документ
Финансы 2019-06-27T06:20:02+03:00
Українські Новини
Больше Кубива: сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов

Больше Кубива: сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов

Максим Нефедов. Фото: facebook/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook/max.nefyodov

Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива за май была средней среди членов Кабинета Министров и составила 44,5 тыс. гривен, его заместителей - от 71,4 тыс. до 93,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров и Министерства экономического развития и торговли на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кубиву в мае, составила 44 490 гривен, из них должностной оклад - 15 517 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 121 гривну, надбавка за интенсивность труда - 13 189 гривен, индексация - 623 гривны, премия - 3 414 гривен, командировочные - 6 626 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 676 гривен.

Фактическая сумма, полученная Кубивым, составила 35 814 гривен.

Зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 71,4 тыс. гривен, заместителей Юрия Бровченко - 93,4 тыс. гривен, Михаила Титарчука - 82,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, за май прошлого года Кубив получил такую же зарплату - 44 тыс. гривен.

25 июня Максим Нефедов избран главной Государственной таможенной службы, победив двоих соперников.

Теперь его назначение должен утвердить Кабмин.

Больше новостей о: Кабмин Таможня Минэкономики Кубив Максим Нефедов Зарплаты министров

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