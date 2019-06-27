Больше Кубива: сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов

Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива за май была средней среди членов Кабинета Министров и составила 44,5 тыс. гривен, его заместителей - от 71,4 тыс. до 93,4 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров и Министерства экономического развития и торговли на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Кубиву в мае, составила 44 490 гривен, из них должностной оклад - 15 517 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 121 гривну, надбавка за интенсивность труда - 13 189 гривен, индексация - 623 гривны, премия - 3 414 гривен, командировочные - 6 626 гривен.\r\nСумма удержанных налогов составила 8 676 гривен.\r\nФактическая сумма, полученная Кубивым, составила 35 814 гривен.\r\nЗарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 71,4 тыс. гривен, заместителей Юрия Бровченко - 93,4 тыс. гривен, Михаила Титарчука - 82,1 тыс. гривен.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, за май прошлого года Кубив получил такую же зарплату - 44 тыс. гривен. \r\n25 июня Максим Нефедов избран главной Государственной таможенной службы, победив двоих соперников.\r\nТеперь его назначение должен утвердить Кабмин.