Нефьодов одружився на менеджері Ахметова

Новоспечений голова Державної митної служби Максим Нефьодов скористався послугою "шлюб за добу" і одружився на Яні Калмикової, з якої раніше жив у цивільному шлюбі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Протестували послугу Міністерства Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену. Кільце собі купив за годину до церемонії", - написав Нефьодов.

Також він зазначив, що торжество провів заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Як пише "Страна", Максим Нефьодов був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Гройсмана. Його дружина Яна Калмикова працює в "Метінвест холдингу", який відноситься до структур олігарха Ріната Ахметова.

Дані Яни Калмикової фігурують в звіті корпорації перед інвесторами за 2018 рік. Її посада вказана як "менеджер зі зв'язків з інвесторами". До "Метінвесту" дружина Нефедова працювала в Росії.

Сергій Калмиков, тесть нового начальника митниці Нефедова, більше 20 років працював заступником начальника слідчого управління ГУМВС Львівської області. З 2011 року він вийшов на пенсію і зайнявся адвокатською діяльністю.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник міністра економіки Нефьодов став главою Митниці.

Тим часом стало відомо, скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов.