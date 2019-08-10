підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
10 серпня 2019, субота, 22:25 29
Політика 2019-08-10T23:45:01+03:00
Українські Новини
Нефьодов одружився на менеджері Ахметова

Нефьодов одружився на менеджері Ахметова

Максим Нефьодов і Яна Калмикова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Максим Нефьодов і Яна Калмикова. Фото: Facebook/Max Nefyodov

Новоспечений голова Державної митної служби Максим Нефьодов скористався послугою "шлюб за добу" і одружився на Яні Калмикової, з якої раніше жив у цивільному шлюбі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Протестували послугу Міністерства Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену. Кільце собі купив за годину до церемонії", - написав Нефьодов.

Також він зазначив, що торжество провів заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Як пише "Страна", Максим Нефьодов був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Гройсмана. Його дружина Яна Калмикова працює в "Метінвест холдингу", який відноситься до структур олігарха Ріната Ахметова.

Дані Яни Калмикової фігурують в звіті корпорації перед інвесторами за 2018 рік. Її посада вказана як "менеджер зі зв'язків з інвесторами". До "Метінвесту" дружина Нефедова працювала в Росії.

Сергій Калмиков, тесть нового начальника митниці Нефедова, більше 20 років працював заступником начальника слідчого управління ГУМВС Львівської області. З 2011 року він вийшов на пенсію і зайнявся адвокатською діяльністю.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник міністра економіки Нефьодов став главою Митниці.

Тим часом стало відомо, скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов.

Більше новин про: одруження Рінат Ахметов Компанія "Метінвест" Максим Нефьодов

Архів
Новини
Путін везе на мотоциклі
Путін приїхав на мотоциклі в анексований Севастополь 23:55
Еволюційна користь: Вчені з'ясували, чому кішки їдять траву 23:23
ДТП зі швидкою. Фото: Інформатор
У Дніпрі вантажівка протаранила і перекинула швидку 22:53
Максим Нефьодов і Яна Калмикова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефьодов одружився на менеджері Ахметова 22:25
Коровченко програв черговий суд, - адвокат 21:55
більше новин
За логікою НАБУ в тиску на НКРЕКП можна звинуватити менеджера будь-якої компанії, якій регулятор підвищував тариф, - Паращій 12:47
Принцип імпортного паритету, застосований в "Роттердам+", є міжнародної практикою, - Корольчук 14:37
"Роттердам+" дозволив забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - Плачков 09:45
Підозри Гонтаревій, Стеценку, Філатову  - це презент Луценка Коломойському, - журналіст 12:43
САП і НАБУ продовжують слідство щодо газової формули "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницький 16:04
більше новин
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Грицака та екс-заступника голови СБУ Демчини 11:23
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Держпродспоживслужба вирішила призупинити роботу піцерій іl Molino, мережа заперечує наявність припису 16:14
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok