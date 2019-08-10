Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве

Журналист Леонид Парфенов выступил на митинге на проспекте Академика Сахарова. Свое выступление он завершил строчками из трека рэпера Face, заменив слово "юморист" на "журналиста": "Gold on my wrist, я журналист. Пошутил не так – и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо – самолетам, а цензура журналистам".

Как пишет российское издание Ведомости, согласованная со столичными властями акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы началась в 14:00 мск на проспекте Сахарова. Митинг может стать одной из самых массовых акций протеста за последнее время. Согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.

К началу митинга проспект Сахарова был практически заполнен, несмотря на дождь. По данным МВД, к 14:00 мск число участников акции протеста составляло 7000 человек.

Как сообщали Українські Новини, на митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов.

Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве. Ранее на митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.

Тем временем рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет.