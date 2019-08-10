Зеленский готов создать крымскотатарскую автономию в Крыму, - Джемилев

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Мустафой Джемилевым заявил, что готов созвать конституционную комиссию и внести в парламент проект закона о создании крымскотатарской автономии.

Об этом сообщил лидер крымских татар, передает ATR.

"Мы уведомили [президента], что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать [законопроект] в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", - то будет так, как скажет президент", - заявил Джемилев.

По словам политика, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Как сообщали Українськi Новини, Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.

Ранее, утром 7 августа, Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе, а также Зеленский и Путин также договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата".

Тем временем, в оккупированном Крыму подняли флаг Украины.