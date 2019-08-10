Готівковий долар за тиждень здешевшав, а євро підскочив на 25 копійок

З 2 по 9 серпня курс продажу готівкового долара, який перед вихідними подешевшав на 9 копійок, в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,15 коп. до 25,4600 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,43 коп. до 25,1078 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 24,67 коп. до 28,0475 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 18,53 коп. до 28,5741 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 9 серпня 25,1078 25,4600 28,0475 28,5741 3,5200 4,0500 Порівняно з 2 серпня -0,0943 -0,1115 0,2467 0,1853 -0,0100 -0,0500

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новнини, раніше економісти вже прогнозували падіння курсу гривні до осені.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Тим часом, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.