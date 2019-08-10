Готівковий долар за тиждень здешевшав, а євро підскочив на 25 копійок

З 2 по 9 серпня курс продажу готівкового долара, який перед вихідними подешевшав на 9 копійок, в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,15 коп. до 25,4600 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,43 коп. до 25,1078 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 24,67 коп. до 28,0475 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 18,53 коп. до 28,5741 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 9 серпня\r\n25,1078\r\n25,4600\r\n28,0475\r\n28,5741\r\n3,5200\r\n4,0500\r\n\r\n\r\nПорівняно з 2 серпня\r\n-0,0943\r\n-0,1115\r\n0,2467\r\n0,1853\r\n-0,0100\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nВикористано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новнини, раніше економісти вже прогнозували падіння курсу гривні до осені.\r\nНаціональний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nТим часом, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.