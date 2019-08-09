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09 августа 2019, пятница, 14:14 130 Карта
Жизнь 2019-08-09T16:00:02+03:00
Українські Новини
На Одесскую область надвигается серьезный атмосферным фронт, на Киев - гроза, - синоптик

На Одесскую область надвигается серьезный атмосферным фронт, на Киев - гроза, - синоптик

Дождь. Фото: pmg.ua
Дождь. Фото: pmg.ua

На Одесскую область надвигается атмосферный фронт с грозами, ливнями, шквалами и возможным градом.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Кто сейчас в Одесской области - обрушился серьезный атмосферное центр! Возможны сильные ливни, грозы, даже шквалы и град. Осторожно! Особенно в прибрежных зонах. Понаблюдайте за детьми", - написала она.

По словам синоптика, к Киеву также подбирается дождь с грозой, но не так угрожающе, как на Юге.

Кроме того, на Западе Украины "ходят" дожди с грозами.

Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоКарта со страницы Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, после того, как 8 августа в Киеве непогода повалила деревья, 10 августа в столице переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

Кроме того на Китай надвигается тайфун: в стране объявлен красный уровень опасности, тысячи людей готовятся к эвакуации.

Тем временем в ООН считают, что глобальное потепление в мире можно предотвратить, если люди будут есть меньше мяса.

 

 

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