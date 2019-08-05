Украина просит США больше ракетных комплексов Javelin, - посол США Тейлор

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 5 августа сообщил "Радіо Свобода" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тэйлор.

Он сообщил, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.

Ранее Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

Как сообщали Українські новини, Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники.

А вот ранее США уже поставили ракетные комплексы Javelin в Украину.

Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.