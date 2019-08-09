США додатково поставлять Javelin Україні

Україна і США узгоджують умови додаткових поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin на прохання української сторони.

Про це журналістам повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передають Українські Новини.

"Так. Ми готові продати це озброєння Україні. Два уряди узгоджують умови", - сказав він.

Відповідаючи на питання про реакцію американського посольства на дзвінок Президента Володимира Зеленського Президенту Росії Володимиру Путіну після загибелі 4 військових на Донбасі Тейлор повторив, що це був сміливий крок.

"Цей крок продемонстрував моральну перевагу України в цій війні. Україна намагається припинити війну. Ми хочемо, щоб Росія чинила так само", - сказав він.

Посол додав, що якби українська сторона відкрила у відповідь вогонь у Павлополі (Донецька область), то, швидше за все, загинули б цивільні, а не бойовики.

"Думаю, Україна продемонструвала, що хоче завершити війну на своїх умовах", - сказав Тейлор.

Посол також не підтримав позицію про вихід України з мінських переговорів після вищевказаного порушення режиму тиші бойовиками.

"Україна, мінська група, США хочуть знайти шлях, як розв'язати війну на вигідних для України умовах. Щоб зробити це необхідно продовжать переговори і в Мінську, і в інших місцях", - сказав він.

На запитання про перспективи зустрічі спеціального представника США з питань України Курта Волкера з помічником Президента Росії Владиславом Сурковим посол відповів, що вони обговорюють, коли краще зустрітися.

Як повідомляли Українські новини, Україна домовилася з Канадою про постачання бронетехніки.

А ось раніше США вже поставили ракетні комплекси Javelin в Україну.

Раніше державний департамент США схвалив продаж Україні Javelin на 47 млн доларів.